В ЄС заявили, що готові до повного припинення постачання російського газу: "Ми не боїмося рішень Путіна"
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Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні запевнив, що ЄС "добре підготовлений" на випадок повного припинення постачання російського газу завдяки заходам зберігання та енергозбереження.
Про це він заявив у рамках економічного форуму в Італії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми добре підготовлені до того, щоб протистояти екстремальному застосуванню Росією газової зброї", - заявив Джентілоні.
"Ми не боїмося рішень Путіна, ми просимо росіян дотримуватись контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові реагувати", — додав він.