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В окупованому Сімферополі лунали вибухи. ВIДЕО

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У ніч з 3 на 4 вересня в окупованому Сімферополі пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві telegram-канали, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Інформація про вибухи надійшла близько 23:00. Жителі тимчасово окупованого Сімферополя масово пишуть, що чули вибухи та сподіваються, що це робота російського ППО.

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"Може працює ППО: У районі кримських партизанів у Сімферополі чути постріли", - пишуть місцеві пабліки.

ЗМІ зауважують, що це не перша "бавовна" у Сімферополі 3 вересня. Там чули "хлопки" ще близько 11 ранку.

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Топ коментарі

  • Влас Ракита
    Русским оккупантам

    Как вы будете драпать, суки!
    Все бросая и все кляня,
    Патетично ломая руки -
    "А меня-то за что, меня?

    Ну какой я, к херам, агрессор?
    Я ж не Путин и не Шойгу!
    Я ж не доктор и не профессор -
    Что я знаю и что могу?

    Мне ваще что хохлы, что греки!
    Разбирать их - не мой, блин, труд!
    Мне ж сказали - Крым наш навеки!
    Кто же знал, что опять наврут?

    Мне сказали - и я, не споря,
    Верил в новые рубежи!
    Я ж все продал, чтоб жить у моря!
    И куда мне теперь - в бомжи?!"

    Как вы будете бить друг друга -
    Локтем, когтем, бедром, багром,
    Дочь - мамашу, супруг - супруга,
    На последний спеша паром!

    Рвать одежду, топтать упавших,
    Биться мордами о забор
    С обреченностью проигравших,
    Осознавших свой приговор,

    Как вы будете лезть на стенку,
    Получая прикладом в лоб,
    А очнувшись - зубрить Шевченко,
    Чтоб опять на колени - хлоп!

    Но не пустят рабов до рая,
    Сколько вы ни лижите плеть,
    Лишь потыкают берцем с края
    И презрительно бросят: "Геть".

    Ну а тем, кто в одном исподнем
    Все ж сумеет прорваться в порт,
    Чтоб по скользким от крови сходням
    На последний взобраться борт,

    Только более будет тяжко,
    И не от тесноты кают,
    Просто рушащаяся Рашка -
    Это очень плохой приют.

    Вам от бублика выйдет дырка,
    А возможно - и в голове,
    Вас поучит еще Кадырка
    Шариату в своей Москве.

    А считавших, что только яйца
    Круче русской блатной души,
    Приспособят пахать китайцы
    Целый день за стакан лапши.

    Да и собственные бандиты,
    Раздражительные весьма,
    Будут очень на вас сердиты.
    После - голод, зима, чума...

    В виде всем подлецам науки,
    Завтра вашему - быть таким,
    И за вас не впряжется, суки,
    Даже Асад и даже Ким.

    Пусть хоть всех вас затравят псами
    Иль утопят в дерьме параш,
    Заслужили вы это сами,
    Всей страною вопя: "Крым наш!"

    Ибо подлости - нет прощенья!
    Заслужил - что купил, то жуй! -
    Не один лишь тиран отмщенье,
    Но и каждый его холуй.

    Все получите честь по чести,
    Вас ничто уже не спасет.
    А в бомжи или в грузы 200 -
    Это, суки, как повезет.

    Юрий Нестеренко. Из интернета.
  • Alfa Alpha
    По-ходу, в натуре, ****** подкрадывается... уже заметно.
  • Slava Bortok
    парни вы что с леса ? есть же блокировщики рекламы
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