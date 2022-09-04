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Компанія Siemens надала $250 тис. для безкоштовного забезпечення українців біонічними протезами

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Компанія Siemens надала $250 тис. для безкоштовного забезпечення українців біонічними протезами
Компанія Siemens виділила 250 тис. доларів для надання біонічних протезів для українців. Це дасть змогу допомогти ще 25 людям.

Про це розповів один з організаторів проєкту Володимир Бандура, передає Цензор.НЕТ.

"Siemens надав 250,000 доларів для масштабування нашого проєкту безкоштовного надання біонічних протезів для українців. Їх програмне забезпечення до речі використовуються для високотехнологічного виробництва протезів.

Це дасть змогу допомогти ще 25 людям.

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Кому така допомога потрібна, звертайтесь до мене у месенджер.

Велика подяка Siemens!!!" - розповів він.

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Топ коментарі

  • Eques Patriam
    Обов'язково треба виставляти. І чим побільше. Про те що з ними сталось і хто в цьому винен не можна забувати.

    Чи ви забули які методи застосовувала рф щоб викликати співчуття до себе?

    Наприклад так як загиблих дітей в Одесі не було, то вони заради максимальної емоційного ефекту зробили "шествіє" з дитячими фотографіями своїх терористів що покінчили життя самогубством в процесі зафіксованого на відео самопідпалу 2 травня в Одесі.
  • Super Gut
    Зараз Україні весь світ допомагає. А доларовий мультимільйонер зеленський мало того, що не пожертвував ні копійки для країни яку він загнав у неймовірну дупу, так він зі своєю ********** продовжує грабувати українців навіть під час війни. Я не знаю, яким це потрібно бути моральним дегенератом аби вкрасти у бідних і страждаючих людей гуманітарку аби потім її продати цим самим страждаючим людям.
  • Eques Patriam
    Це скільки в протезах? Гугл каже що від 10 до 1.

    Мда багато. В кращому випадку 10 протезів. Але нехай це буде 25 людей як кажуть вони - це всеодно ніщо враховуючи яка у них вина за турбіни та решту допомоги росії в обході санкцій. Якби не такі компанії що порушували санкції за Крим то рф б не ризикнула почати війну.
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