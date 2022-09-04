Українські сили локалізованими атаками на Запоріжжі стримують розгортання військ РФ, - ISW
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Американські аналітики припускають, що українські військові обмеженими атаками в Запорізькій області перешкоджають розгортанню російських військ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Інститут зазначає також, що Кремль може активізувати самоцензуру серед російських блогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні.
Наразі Кремль не затримував блогерів за їхні публікації.
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Представники України заявили, що український контрнаступ, який триває, є методичною операцією з навмисного погіршення стану російських сил і матеріально-технічного забезпечення на півдні, а не операцією, спрямованою на звільнення великих територій.
- Можливо, Кремль посилює вимоги щодо самоцензури серед російських блогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні.
- Українські військові повідомили, що ЗСУ продовжують позиційні бої вздовж лінії фронту Херсон-Миколаїв і що українські війська зосереджуються на завданні ударів по російських наземних лініях зв’язку, скупченню техніки та живої сили, а також логістичних вузлах уздовж Південного напрямку.
- Кадри в соцмережах свідчать про ефективні українські удари на заході та в центрі Херсонської області.
- Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута та на північ і південний захід від міста Донецьк.
- Українські сили можуть здійснювати локалізовані атаки вздовж лінії зіткнення в західній Запорізькій області, щоб перешкодити розгортанню російських військ.
- Влада РФ продовжує формувати бойову силу шляхом вербування через державні підприємства та в’язниці, щоб уникнути загальної мобілізації.
- Російська окупаційна влада намагається охопити основні послуги на окупованих територіях України.