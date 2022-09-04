На Південнобузькому напрямку окупанти посилили адміністративно-поліцейський режим в підконтрольних населених пунктах, - ОК "Південь"

У південному регіоні росіяни посилили адміністративно-поліцейський режим у тих населених пунктах, які перебувають під їхнім контролем.