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На ЗАЕС працює лише 6-й енергоблок, 5-й знову відключений через постійні обстріли російських військ, - "Енергоатом"

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На ЗАЕС працює лише 6-й енергоблок, 5-й знову відключений через постійні обстріли російських військ, - "Енергоатом"
Енергоблок 5 Запорізької атомної електростанції відключений через обстріл російських військ.

Про це повідомила державна компанія "Енергоатом", передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері 3 вересня 2022 року після обстрілів російськими окупантами ліній зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою України та через недостатню для двох енергоблоків пропускну спроможність останньої, резервної, лінії о 19:35 енергоблок №5 ЗАЕС був відключений від енергомережі.

Наразі в роботі залишається 6-й енергоблок, який з обмеженою потужністю через резервну лінію подає електроенергію в енергосистему України, а також забезпечує власні потреби Запорізької АЕС", – йдеться в повідомленні.

Також читайте: МАГАТЕ повідомило про чергове відключення Запорізької АЕС від мережі

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Кацапня тероризує персонал ЗАЕС. Прострілюють їм долоні, ґвалтують жінок.
  • Вася Шевченко f77d76ba

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    «Експерт-атомник», який водив членів місії МАГАТЕ по ЗАЕС,
    виявився спеціалістом із розмноження мавп

    Голомозий аферист ренат карчава, якого російські ЗМІ називають експертом-атомником та радником глави Росатома, має коротку, проте доволі яскраву біографію.

    В ній жодним чином немає навіть натяку на енергетику, повідомляє Енергоатом.

    Саме цей «гід експерт-атомник» (хоро)водив місію МАГАТЕ територією Запорізької АЕС і свято переконував, що випущена нібито з території України ракета перед приземленням здійснила розворот на 180º і лише тому може здатися, що її запустили з окупованої території.
    Бекграундом такого «альтернативно ерудованого» експерта зацікавилися росЗМІ.
    Виявилося, що карчаа - наймолодший депутат парламенту Абхазії першого скликання. Крім того, він працював на базі знаменитого розплідника мавп у Сухумі, а ще - був безпосередньо дотичний до продажу наукового архіву інституту експериментальної приматології та винуватцем смертельного ДТП із підлітком.
    «Експертом з усього» карчаа підпрацьовував давно та всюди: був і спостерігачем на виборах, і радником президента, і «незалежним експертом» Абхазії та Північного Кавказу, і казна чим ще. Такий собі майстер на всі руки. Тепер дійшла черга і до атомної енергетики.
  • 5 копійок
    Тоді головнокомандуючий був інший.
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