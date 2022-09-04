Через брак високоточної зброї росіяни використовують застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300, - Генштаб ЗСУ

У Росії брак високоточної зброї, тому ворог частіше почав використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Через брак високоточної зброї ворог частіше став використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. По території України випущено більш як 500 таких ракет, частина яких не долетіла до цілі. На озброєнні окупантів перебуває декілька тисяч подібних ракет, але більшість з них – непридатні до застосування", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія повернула з Сирії ЗРК С-300, щоб замінити пошкоджені у війні в Україні, - The Times of Israel. ФОТОрепортаж