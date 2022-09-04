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Через брак високоточної зброї росіяни використовують застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300, - Генштаб ЗСУ

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Через брак високоточної зброї росіяни використовують застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300, - Генштаб ЗСУ
У Росії брак високоточної зброї, тому ворог частіше почав використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Через брак високоточної зброї ворог частіше став використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. По території України випущено більш як 500 таких ракет, частина яких не долетіла до цілі. На озброєнні окупантів перебуває декілька тисяч подібних ракет, але більшість з них – непридатні до застосування", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія повернула з Сирії ЗРК С-300, щоб замінити пошкоджені у війні в Україні, - The Times of Israel. ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Alex Tiger
    Ну так тупое быдло выбрало на нашу голову клоуна-идиота, пусть теперь целует его ЗЕленую жопу.
  • Бенина Мама
    Тем не менее жертв мирняка и разрушений эти "непригодные" ракеты приносят достаточно.
  • Olena Lynch
    Всё точно написанно, ***** за всё время своего правления вооружался и не выбасывал старый заржавевший мотлох,скоро и С-200 будет использовать , старое но разрушительное для Украины барахло. А Зеленский в это время грабил Украину ценами на дорожное покрытие , такого неприкрытого воровства никогда в таких количествах ( гуманитарка ) Украина не знала.
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