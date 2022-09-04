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Військові РФ мають проблеми з невиплатою бойових премій за "службу" в Україні, - британська розвідка

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Військові РФ мають проблеми з невиплатою бойових премій за "службу" в Україні, - британська розвідка
Російські військові в Україні продовжують страждати від проблем із моральним духом та дисципліною, та, крім бойової втоми і великих втрат, однією з головних проблем російських солдатів залишаються проблеми з оплатою.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.

У російських збройних силах дохід військовослужбовців складається зі скромного основного окладу, доповненого складним набором премій та надбавок. Проте в Росії, найімовірніше, виникли серйозні проблеми з виплатою значних бойових премій, йдеться в огляді.

Ймовірно, це пов'язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом "спеціальної військової операції" та як мінімум відвертою корупцією серед командирів.

"Російські збройні сили постійно не забезпечують базових потреб військовослужбовців, дислокованих в Україні, включно з відповідною формою, зброєю та пайками, а також оплатою. Це майже напевно сприяло збереженню крихкого морального духу більшої частини сил", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    А навіщо виплачувати коли завтра вони стануть харошими рускімі. Гроші на вітер.
  • Olena Lynch
    Почему вы так решили? Они едут сюда из за денег, неужели вы думаете что они сюда лезут убивать мирных украинцев за идею ? Они едут сюда грабить , мародёрить и убивать чтобы улучшить своё материальное положение, росийские зеки едут сюда чтобы может быть выжить и не возращаться в тюрьму. Им там обещют золотые горы если они пойдут воевать с украинцами . Так что их мотив основной- Это кровавые деньги ***** за убийство украинцев.
  • ॐ Серж ॐ
    Да Якось ПофіГгг...
    Навіщо Це???
    Кого це має цікавити?!
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