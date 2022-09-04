Військові РФ мають проблеми з невиплатою бойових премій за "службу" в Україні, - британська розвідка

Російські військові в Україні продовжують страждати від проблем із моральним духом та дисципліною, та, крім бойової втоми і великих втрат, однією з головних проблем російських солдатів залишаються проблеми з оплатою.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.

У російських збройних силах дохід військовослужбовців складається зі скромного основного окладу, доповненого складним набором премій та надбавок. Проте в Росії, найімовірніше, виникли серйозні проблеми з виплатою значних бойових премій, йдеться в огляді.

Ймовірно, це пов'язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом "спеціальної військової операції" та як мінімум відвертою корупцією серед командирів.

"Російські збройні сили постійно не забезпечують базових потреб військовослужбовців, дислокованих в Україні, включно з відповідною формою, зброєю та пайками, а також оплатою. Це майже напевно сприяло збереженню крихкого морального духу більшої частини сил", - йдеться в повідомленні.

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