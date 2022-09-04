Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49,5 тис. осіб, 236 літаків, 206 гелікоптерів, 2049 танків та 4430 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 49 500 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,
танків - 2049 (+15) од,
бойових броньованих машин - 4430 (+27) од,
артилерійських систем - 1147 (+13) од,
РСЗВ - 294 (+1) од,
засоби ППО - 156 (+3) од,
літаків - 236 (+1) од,
гелікоптерів - 206 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 864 (+0),
крилаті ракети - 203 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3276 (+8) од,
спеціальна техніка - 106 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.