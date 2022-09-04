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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49,5 тис. осіб, 236 літаків, 206 гелікоптерів, 2049 танків та 4430 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 49 500 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 49500 (+450) осіб ліквідовано,

танків - 2049 (+15) од,

бойових броньованих машин - 4430 (+27) од,

артилерійських систем - 1147 (+13) од,

РСЗВ - 294 (+1) од,

засоби ППО - 156 (+3) од,

літаків - 236 (+1) од,

гелікоптерів - 206 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 864 (+0),

крилаті ракети  - 203 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3276 (+8) од,

спеціальна техніка  - 106 (+1).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 49,5 тис. осіб, 236 літаків, 206 гелікоптерів, 2049 танків та 4430 броньованих машин 01

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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • nav svargi
    близько 49500 (+450) осіб.....nehilo tak za noch ZSU nascholkali well done !!
  • Алексей Первеев 0c647dc7
    Доки війна з боку мордору не є тотальною (мобілізаційною), зашкварюються лише "активісти" та
    ті хто під присягою (професійні військові). Їх відносно небагато, навіть у зомбованому суспільстві.
    Спроба офіційної загальної мобілізації орків закінчиться "бессмысленным и беспощадным" - як
    мінімум саботажем, тому ресурс м'яса у них вичерпний, а якість все гірша.
    Нам же треба не впасти раніше за них.
    Героям слава !
  • Ksenia VB
    Александр Яневский (Alex Yanevskyy)
    @yanevskyy
    ·
    2 вер.
    Бои за Херсон выглядят вот так.

    (из соцсетей)
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