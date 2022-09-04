На тлі зупинки "Північного потоку" ціни на газ можуть досягти серпневих максимумів, - Bloomberg

На тлі зупинки трубопроводу "Північний потік" може початися гонка цін на газ з досягненням серпневих максимумів. Дії Росії нівелюють нещодавнє зниження вартості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інвестиційну компанію Goldman Sachs Group.

У недавньому звіті фірми згадувалося рішення "Газпрому" зупинити "Північний потік". Ця новина, ймовірно," знову посилить невизначеність на ринку щодо здатності Європи управляти сховищами протягом зими" і сприятиме "значному ралі з понеділка, яке потенційно імітуватиме серпневі максимуми". Такої думки дотримуються аналітики, включно із главою відділу енергетичних досліджень Goldman Sachs Дам'єна Курваліна.

Ситуація з вартістю газу може погіршитися ближче до кінця сезону, коли запаси виснажаться. Ще один небезпечний варіант — це сильні холоди, які змусять європейців посилити опалення. Однак в Goldman Sachs вважають, що потенційне шокове зростання цін буде короткочасним. Європа зможе стабілізувати вартість газу на рівні трохи вище поточної — приблизно 215-230 євро за мегават-годину.

Нагадаємо, на тлі новин про заповнення газових сховищ провідних європейських країн вартість на енергоресурс почала знижуватися.

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