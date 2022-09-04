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Російські окупанти не пустили в Енергодар вантаж з гуманітарною допомогою, - мер Орлов

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Російські окупанти не пустили в Енергодар вантаж з гуманітарною допомогою, - мер Орлов
Рашисти не пропустили до Енегодару автівки з гумдопомогою для місцевих мешканців

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

"Окупанти не пропустили в Енергодар організований нами гуманітарний вантаж. Він мав приїхати в місто ще вчора, але цього не сталося. Сьогоднішня повторна спроба таки довезти людям необхідні їм речі теж немала результату. Рашисти просто розвернули автівки з гумвантажем назад. Основний аргумент від них на першому ж рашистському блокпості - "Енергодар ні в чому немає потреби, у місцевих мешканців є все і,навіть, більше", - пише Орлов.

Зазначається, що у складі чергового гуманітарного вантажу були необхідні людям речі: памперси для дітей і для лежачих дорослих, гігієнічні набори для багатодітних сімей та людей з інвалідністю, продукти харчування для соціально незахищених категорій родин.

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"Як завжди, ми також зібрали велику кількість адресних посилок зі специфічними ліками, регулярний прийом яких є життєвонеобхідним для людей з певними захворюваннями.А ще в складі цього гумвантажу було 1000 кв. метрів спеціальної захисної тканини для тимчасового ремонту вікон, які зазнали пошкоджень після обстрілів. Але окупанти думають, що краще знають, що потрібно чи не потрібно енергодарцям. Вони роблять все, щоб заблокувати місто від всього цивілізованого світу", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • Олег Кущ 3c573107
    Это не люди. Это гоблины из болота. О чем можно договориться с лягушкой?
  • Сергей Иванченко 01727d49
    Ну кто бы сомневался, просто лапетногие не в копейку не ставят не свои никчемные жизненки, не любое мирное население! Война как ее понимали фашисты - блокада городов, голод, терор, уничтожение мирного населения, мародерство, грабеж, насилие ну и т.д. Все самые отвратительные стороны войны!! А, еще и ****** и пропаганда из каждого утюга!! Вот лицо современного обиженного на весь мир москаля!! P.S. Я вас до войны как то не очень то и любил, а теперь даже слово ненавижу всю вашу погань, это не то слово!!
  • Анатолий Контар
    Так можно й окупантів підкормлювати і постачати їм речі першої необхідності. Хто ж перевірить, а дивлячись на останній зашквар Запорізької адміністрації із розкрадання гуманітарки, то й не таке можливо. ****..ь одним словом. Герой підриває себе з поганью разом в Токмаку за 30 км від траси по якій другі їдуть кормити своїх ворогів...
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