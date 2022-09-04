Російські окупанти не пустили в Енергодар вантаж з гуманітарною допомогою, - мер Орлов

Рашисти не пропустили до Енегодару автівки з гумдопомогою для місцевих мешканців

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

"Окупанти не пропустили в Енергодар організований нами гуманітарний вантаж. Він мав приїхати в місто ще вчора, але цього не сталося. Сьогоднішня повторна спроба таки довезти людям необхідні їм речі теж немала результату. Рашисти просто розвернули автівки з гумвантажем назад. Основний аргумент від них на першому ж рашистському блокпості - "Енергодар ні в чому немає потреби, у місцевих мешканців є все і,навіть, більше", - пише Орлов.

Зазначається, що у складі чергового гуманітарного вантажу були необхідні людям речі: памперси для дітей і для лежачих дорослих, гігієнічні набори для багатодітних сімей та людей з інвалідністю, продукти харчування для соціально незахищених категорій родин.

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"Як завжди, ми також зібрали велику кількість адресних посилок зі специфічними ліками, регулярний прийом яких є життєвонеобхідним для людей з певними захворюваннями.А ще в складі цього гумвантажу було 1000 кв. метрів спеціальної захисної тканини для тимчасового ремонту вікон, які зазнали пошкоджень після обстрілів. Але окупанти думають, що краще знають, що потрібно чи не потрібно енергодарцям. Вони роблять все, щоб заблокувати місто від всього цивілізованого світу", - йдеться у повідомленні.