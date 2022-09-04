У окупованому Мелітополі школярів змушують фотографуватись з портретом Путіна

У школах Мелітополя, які контролюють російські окупанти, дітям проводять пропгандистські лекції та змушують робити фото з портретом президента країни-агресора Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у місцевому виданні "РІА Мелітополь".

Зазначається, що перший День знань у міських школах розпочався із вступного уроку, на якому мелітопольцям розповідали про те, що такої держави, як Україна, взагалі не існує, натомість є Росія.

"Після уроку на перерві дітям запропонували зробити колективне фото на згадку про День знань, але на фоні портрета тирана Володимира Путіна. Багато дітей відмовилися це робити. А наступного дня взагалі не прийшли до школи", - йдеться у повідомленні.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров у прямому ефірі національного ТБ також повідомив, що захоплених окупантами та колаборантами школах дітям постійно крутять ворожий гімн РФ.

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"Навчання у таких школах на другому плані. Головне промити мізки – підняти прапори Росії, прокрутити гімн ворожої країни", - підкреслив Федоров.