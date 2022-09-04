Греція стала одним з головних експортерів зерна з України, - ЗМІ

Грецькі судновласники відіграють важливу роль у перевезенні зерна з українських портів. Приблизно 30% суден, які взяли на себе перевезення продовольства, представляють інтереси Греції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Naftemporiki.

Підрахунки засновані на офіційних даних ООН щодо приходу і відбуття суден з України. Перевезенням зерна займаються в основному Грецькі судна середнього і старшого віку, зафрахтовані для комерційних цілей.

Одне з них, судно Karteria (побудовано у 2000 році) компанії Eastern Mediterranean Maritime Limited (EastMed), було зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), що входить в систему ООН, і має перевезти 37 тисяч тонн пшениці. Вантаж призначений для Ємену.

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ВПП прагне перевозити зерно в країни, які його гостро потребують, і очікується, що в майбутній період відповідні рейси активізуються.