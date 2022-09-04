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Греція стала одним з головних експортерів зерна з України, - ЗМІ

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Греція стала одним з головних експортерів зерна з України, - ЗМІ
Грецькі судновласники відіграють важливу роль у перевезенні зерна з українських портів. Приблизно 30% суден, які взяли на себе перевезення продовольства, представляють інтереси Греції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Naftemporiki.

Підрахунки засновані на офіційних даних ООН щодо приходу і відбуття суден з України. Перевезенням зерна займаються в основному Грецькі судна середнього і старшого віку, зафрахтовані для комерційних цілей.

Одне з них, судно Karteria (побудовано у 2000 році) компанії Eastern Mediterranean Maritime Limited (EastMed), було зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП), що входить в систему ООН, і має перевезти 37 тисяч тонн пшениці. Вантаж призначений для Ємену.

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ВПП прагне перевозити зерно в країни, які його гостро потребують, і очікується, що в майбутній період відповідні рейси активізуються.

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Топ коментарі

  • Nik Home 379c842c
    не хочу искать - по памяти:
    с паРаши сняли санкции:
    - разрешили торговать зерном - паРаша после этого получила возможность продавать украденное украинское зерно;
    - разрешили продавать удобрения - паРаша может перегонять газ, от которого отказывается Европа, в энергозатратное производство удобрений.
    - паРаша проверяет и диктует куда идти украинскому зерну...
    и т.п.

    сейчас гниды пропихивают продажу металла - бо у паРаши трудности...
  • Макс Полиграф
    Греция вообще стала перевозчиком. Водителя фуры почему то никто "импортером" или "экспортером" не называет
  • Ksenia VB
    це ж греція підтримувала роіську
    тобто кацапи залучили своїх блазнів до торгівлі нашим зерном
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