Уночі росіяни обстріляли Сумську область. Зафіксовано понад 100 прильотів, - ОВА

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати громади Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова сумської ОВА Дмитро Живицький.

"За ніч по території області було близько 100 прильотів з РСЗВ, САУ та мінометів.Під ворожим вогнем опинилися громади Шосткинського району: Шалигінська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська. А також Миколаївська сільська та Краснопільська громади Сумського району. Обійшлося без жертв. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Живицький зазначив, що наразі неспокійно у Великописарівській громаді.