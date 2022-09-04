Засоби української ППО збивають до 70% російських ракет, - генерал-майор Жирнов

Протиповітряна оборона України досягла рівня ефективності, коли збивається від 50 до 70% російських ракет.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов.

"Аналіз авіаційно-ракетних ударів Росії свідчить, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.

Але, на жаль, сьогодні 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це повʼязано з обʼєктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів.

Переважно – це радянські системи, в яких немає такої ефективності та надійності, як у засобів ППО країн-партнерів НАТО".

Генерал-майор наголосив: допоки у противника є ракетна та авіаційна зброя, доти існуватиме загроза завдавання ракетно-авіаційних ударів.

Хоча можна констатувати, що наразі противник не може використовувати свою авіаційну зброю безкарно, а також не може забезпечити ефективність своїх ракетних ударів.

Це стало можливим завдяки роботі системи ППО, героїзму та професіоналізму українських військовослужбовців.

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