Новини

Поїздка Путіна на саміт G20 під питанням через побоювання щодо безпеки

10 68777
Поїздка Путіна на саміт G20 під питанням через побоювання щодо безпеки
Поїздка російського президента Володимира Путіна на саміт "Великої двадцятки", що відбудеться в Індонезії, наразі під питанням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в коментарі кремлівським ЗМІ повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков.

Російська сторона заявляє про нібито врахування усіх факторів, зокрема безпеки Путіна.

"Для того щоб ухвалити рішення про формат нашої зустрічі, будуть брати до уваги усі фактори, в тому числі й фактор безпеки", - відповів Пєсков на запитання, у якому з форматів Путін може взяти участь у саміті.

Зустріч лідерів "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада на Балі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін планує відвідати саміт G20 на Балі, - президент Індонезії Відодо

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ziu Zou
    Как оно само жить хочет, а сколько по миру людей тварюка уничтожила
  • Sophia-Maria Duglass
    Так пусть його там прямо у залі і вбьють ‼️‼️‼️ Досить йому світ кровью заливати ‼️‼️‼️
  • Mykola Trofimenko 138bf09c
    Зассав, як завжди
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини