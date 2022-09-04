Поїздка Путіна на саміт G20 під питанням через побоювання щодо безпеки

Поїздка російського президента Володимира Путіна на саміт "Великої двадцятки", що відбудеться в Індонезії, наразі під питанням.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в коментарі кремлівським ЗМІ повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков.

Російська сторона заявляє про нібито врахування усіх факторів, зокрема безпеки Путіна.

"Для того щоб ухвалити рішення про формат нашої зустрічі, будуть брати до уваги усі фактори, в тому числі й фактор безпеки", - відповів Пєсков на запитання, у якому з форматів Путін може взяти участь у саміті.

Зустріч лідерів "Великої двадцятки" відбудеться 15-16 листопада на Балі.

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