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Президент Сербії Вучич не може аргументувати громадянам запровадження санкцій саме проти РФ, а не Франції чи США

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Президент Сербії Вучич не може аргументувати громадянам запровадження санкцій саме проти РФ, а не Франції чи США
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія не долучилася до антиросійських санкцій, бо Росія не порушувала територіальну цілісність держави.

Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на novosti.rs.

"Як мені пояснити людям, що ми запроваджуємо санкції проти Росії, а не проти Словенії? Росія не порушувала територіальну цілісність Сербії, а Словенія це зробила. Тоді чому б не запровадити санкції проти Словенії? Я взяв приклад Словенії, яка є дружньою для нас країною, але це також стосується Франції, Америки...", - сказав Вучич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент закликав Сербію приєднатися до санкцій проти Росії

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    В Европе есть два вонючих промосковских гнойника - Сербия и Венгрия.
  • Антип61
    Серби - то балканські кацапи.
  • Харьков Сумской
    Це говорить сербське *****, країна якого на 70% від західної допомоги залежить...
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