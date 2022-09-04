Зеленський відповів на петицію щодо порно: просить Шмигаля з’ясувати, чи не зловживають правоохоронці наявним законодавством

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо легалізації еротики та порнографії в Україні. Зокрема, він звернувся до прем’єр-міністра з проханням розглянути це питання в межах компетенції.

Про це йдеться на сторінці петиції на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський вказав, що органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи повинні діяти виключно керуючись Конституцією, законами та іншими нормативно-правовими актами, та послався на Закон України "Про захист суспільної моралі" як основний, що регулює виробництво та обіг у будь-якій формі предметів та продукції порнографічного характеру.

Водночас саме Кабмін забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі й обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру, а також координує і контролює представників виконавчої влади у цій сфері. Саме тому глава держави вирішив звернутися до прем’єра з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання та проінформувати автора про результати.

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Нагадаємо, петицію "Про легалізацію еротики та порно на території України" зареєстрували на сайті Офісу Президента 4 липня. Вона набрала 25 тисяч голосів. Автор петиції Тарас Сіромський намагався привернути увагу президента до численних зловживань з боку правоохоронців, коли дівчат засуджували саме за еротику по статтях порнографії.