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Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн: Обговорили 8 пакет санкцій проти РФ та макрофін для України

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Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн: Обговорили 8 пакет санкцій проти РФ та макрофін для України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої співрозмовники обговорили виділення Україні наступного траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Про це Зеленський повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили якнайшвидше виділення наступного траншу макрофіну ЄС", - написав Зеленський.

За словами глави держави, під час розмови з президентом ЄК, він наголосив на необхідності підготовки 8-го пакету санкцій, який, серед іншого, повинен містити заборону на видачу віз громадянам РФ.

"Скоординували з президентом Єврокомісії кроки щодо обмеження отримання Росією надприбутків від продажу нафти і газу. Розглянули можливості здійснення Єврокомісією швидкої оцінки, тільки-но Україна виконає сім її рекомендацій", - підсумував Зеленський.

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Топ коментарі

  • valera ivolgov
  • valera ivolgov
  • Наталия Гончар
    Є ПИТАННЯ
    Кому війна, а кому - «війна все спише». Завтра парламент збирається «учудіть» - «слуги народу» збираються пропустити через комітет і швидко, цього ж тижня, ухвалити зміни до антикорупційного законодавства, якими: а) створять умови для скасування конкурсу на директора НАБУ - а він вже почався, або ж поставлять під сумнів майбутні результати цього конкурсу, якщо його не скасувати зараз і б) підважать керівників усіх антикорупційних органів способом, який вигадав ще Аваков для того, щоб звільнити Ситника. Парадокс ситуації в тому, що автор цих «антикорупційних новацій» народний депутат СН Андрій Клочко, який сам є фігурантом антикорупційного розслідування. В грудні Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила на нього кримінальну справу за незаконне збагачення. Нагадаю, за два роки депутатства нардепа Клочка його мама і сестра обзавелись купою нерухомості, а 70-річна мама нардепа в своєму поважному віці стала щасливою власницею Tesla. «Мама любит теслу».
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