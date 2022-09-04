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Росіяни затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт, - Гайдай

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Росіяни затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт, - Гайдай
Відновити затоплені луганські шахти та колишні енергозатратні промислові підприємства неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт. Після Перемоги ми не зможемо повноцінно відновити вугільну промисловість області. Треба знати, що ці підприємства були дуже енергозатратними. Зараз окупанти порізали їх на металобрухт", - зазначив він.

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Гайдай підкреслив, що після деокупації відновлення інших промислових підприємств буде відбуватися за сучасними стандартами без "радянщини".

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Пригадалось
  • Eispickel
  • Evgeny N
    "Кармільцьі" всєя України раптом стали голозадими після приходу "асвабадітєлєй"? А шо трапилось? "Біндєри" не "ущімляють", годувати "западенців" не треба, надійний торгівельний партнер - московія, міжнародне визнання (за словами кремлядів, чепушил та інших, що вже на концерті кабиздона)... Як же так?
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