Росіяни затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт, - Гайдай

Відновити затоплені луганські шахти та колишні енергозатратні промислові підприємства неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни затопили луганські шахти, а гірників забрали на фронт. Після Перемоги ми не зможемо повноцінно відновити вугільну промисловість області. Треба знати, що ці підприємства були дуже енергозатратними. Зараз окупанти порізали їх на металобрухт", - зазначив він.

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Гайдай підкреслив, що після деокупації відновлення інших промислових підприємств буде відбуватися за сучасними стандартами без "радянщини".