Кремль готовий говорити із Зеленським лише про те, як виконуватимуться умови РФ, - Пєсков

РФ є про що говорити з президентом України Володимиром Зеленським - про виконання її умов щодо врегулювання ситуації в Україні.

Про це заявив у неділю прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

У відповідь на питання, чи є Москві про що говорити із Зеленським, він відповів: "Звичайно, про те, як виконуватимуться наші умови".

Він ствердно відповів на питання, чи зберігаються умови Росії колишніми. "Безумовно", - наголосив прессекретар. "Операція йде своїм ходом, всіх цілей буде досягнуто", - переконаний він.

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Нагадаємо, серед вимог Москви - "демілітаризація" та "денацифікація" України, нейтральний та без'ядерний статус, визнання Криму російським, а окупованих територій Донецької та Луганської областей - "незалежними". При цьому мета війни в Україні неодноразово "уточнювалася" Кремлем.