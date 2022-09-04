ВР спробує швидко протягнути законопроєкт щодо зриву конкурсу на директора НАБУ. Його автор - фігурант антикорупційного розслідування "слуга народу" Клочко, - журналістка Трибушна

Завтра нардепи "Слуги народу" можуть спробувати протягнути через комітет з подальшим швидким ухваленням зміни до антикорупційного законодавства. Парадокс у тому, що автором законопроєкта є народний депутат "СН" Андрій Клочко, проти якого розпочато антикорупційне розслідування.

Про це пише у фейсбуці журналістка Олена Трибушна, інформує Цензор.НЕТ.

"Кому війна, а кому - "війна все спише". Завтра парламент збирається "учудіть" - "слуги народу" збираються пропустити через комітет і швидко, цього ж тижня, ухвалити зміни до антикорупційного законодавства, якими:

а) створять умови для скасування конкурсу на директора НАБУ - а він вже почався, або ж поставлять під сумнів майбутні результати цього конкурсу, якщо його не скасувати зараз;

б) підважать керівників усіх антикорупційних органів способом, який вигадав ще Аваков для того, щоб звільнити Ситника", - пише вона.

За словами журналістки, парадокс ситуації в тому, що автор цих "антикорупційних новацій" народний депутат СН Андрій Клочко, який сам є фігурантом антикорупційного розслідування.

Трибушна нагадує, що у грудні Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила на нього кримінальну справу за незаконне збагачення.

"Нагадаю, за два роки депутатства нардепа Клочка його мама і сестра обзавелись купою нерухомості, а 70-річна мама нардепа в своєму поважному віці стала щасливою власницею Tesla. "Мама любит теслу". Ще раз. Народний депутат, проти якого антикорупційні органи ведуть розслідування про незаконне збагачення - переписує закони про антикорупційні органи. При чому в пояснювальній записці він пише, що ці органи, які взялись за нього - "не ефективні". Це нормально?", - порушує питання журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрив конкурсу на директора НАБУ: Законопроєкт "слуги" Клочка хочуть винести на наступне засідання ВР, - Юрчишин

"Фракція "Слуга народу", ви не бачите в цьому протиріччя? Якщо у нас таке "свято демократії", то давайте поширимо ці нові аморальні норми на всі верстви населення, а не лише на народних депутатів. Нехай тоді підозрювані в зґвалтуваннях і квартирних крадіжках перепишуть Кримінальний кодекс. Нехай ті, кого піймали п’яними за кермом, згуртуються і перепишуть ПДР. Слабо таке? Переписування депутатом, якому закидають корупцію, законів про антикорупційні органи - це абсолютно те саме. Дивно, що вам на це треба вказувати", - звертається вона до нардепів "Слуги народу".

"І друге. 16 лютого, за тиждень до вторгненя, керівник фракції СН Давид Арахамія привселюдно сказав журналістам, що за теслу і квартири мами Клочка виключать з фракції "наступного тижня". Натомість фракція доручила депутату Клочку переписати антикорупційне законодавство? Ви нічого там у фракції не переплутали? Коли, до речі, фракція виключить депутатів Клочка і Трухіна, як обіцяв Арахамія 16 лютого? "Давайте вже після війни"? Чи "війна все спише"?", - додає Трибушна.

"Громадяни депутати, які завтра на комітеті будуть за це голосувати - якщо ви завтра своїм голосуванням підтвердите право депутата, якого підозрюють в корупції, переписувати антикорупційні закони, то, думаю, ви всі можете скласти мандати. Якщо ви вважаєте, що це - нормально, значить, вам не місце в парламенті країни, якій ви на виборах обіцяли "не боротись з корупцією, а перемогти її".Дуже розумію бажання представників влади мати якомога більше контролю над антикорупційними органами. Але це бажання не збігається з бажанням народу, який вас обрав. Шкода, що ви це ігноруєте", - резюмує вона, додаючи список депутатів, які завтра о 14 будуть голосувати за ці зміни на комітеті:

Клочко Андрій, "СН"

Лозинський Роман, "Голос"

Качура Олександр, "СН"

Гузь Ігор, "За майбутнє"

Загоруйко Аліна, "СН"

Шуляк Олена, "СН"

Ісаєнко Дмитро, ОПЗЖ

Аліксійчук Олександр, "СН"

Балога Віктор, "За майбутнє"

Безгін Віталій, "СН"

Білозір Лариса, "Довіра"

Бондар Ганна, "СН"

Гурін Дмитро, "СН"

Дунда Олег, "СН"

Іванов Володимир, "СН"

Кальцев Володимир, ОПЗЖ

Літвінов Олександр, "СН"

Микиша Дмитро, "СН"

М'ялик Віктор, "За майбутнє"

Плачкова Тетяна, ОПЗЖ

Поляк Владіслав, "Довіра"

Рубльов В'ячеслав, "СН"

Саврасов Максим, "ЄС"

Стріхарський Андрій, "СН"

Чорний Дмитро, "СН"

Шкрум Альона, "Батьківщина"

Юнаков Іван Сергійович, "СН".





