На Харківщині через ворожі обстріли загинула людина, ще троє - поранені, - ОВА
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На Харківщині у неділю, 4 вересня, через ворожі обстріли загинула 50-річна жінка, трьох цивільних поранено.
Про це у телеграмі повідомляє Харківська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"У неділю ворог продовжив тероризувати мирне населення Харківщини. В результаті обстрілів у селі Одноробівка Золочівської громади загинула 50-річна жінка. Снаряд влучив у будинок місцевої мешканки. В Ізюмському районі через обстріли селища Андріївка було поранено трьох цивільних. Їх госпіталізували до лікарняних закладів Харківщини", - йдеться у повідомленні.