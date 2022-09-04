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У Росії відібрали чемпіонат світу зі спортивної стрільби

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У Росії відібрали чемпіонат світу зі спортивної стрільби
Рішенням виконавчого комітету Міжнародної федерації спортивної стрільби (ISSF) чемпіонат світу відбудеться у 2023 році у столиці Азербайджану - Баку.

Про зміну місця проведення світової першості з кульової та стендової стрільби інформує офіційний сайт організації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Про причини перенесення чемпіонату світу з Росії до Азербайджану нічого не повідомляється.

Зазначимо, що світова першість мала відбутися у серпні нинішнього року в РФ, однак торік виконком ISSF ухвалив рішення про перенесення змагань на 2023 рік після настійних закликів Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА).

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Як відомо, президентом ISSF є 66-річний російський мільярдер Володимир Лісін.

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Топ коментарі

  • Grigor Sten
    Та кацапам є чим займатися

  • Alex 13d5f3cb
    Международное спортивное сообщество призывает лишить всех без исключения руSSких наркоманов-мельдоностов всех наград и титулов и объявить пожизненный запрет на участие руSSких шарлатанов и пройдох в спортивных мероприятиях.
  • Злий Грицько
    Ага, а право на трансляцію чемпіонату світу з футболу надали. Різницю відчуваєте?
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