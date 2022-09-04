ООН на Україну тисне більше, ніж на Росію, примушуючи нас поступатися країні-агресору, - омбудсмен Лубінець

Росія не тільки порушує права громадян України на окупованих територіях, а й перешкоджає діяльності міжнародних організацій, зокрема Червоного Хреста та ООН.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Російська Федерація взагалі не допускає Міжнародний комітет Червоного Хреста (до військовополонених. - Ред.). Вони це фіксують, а зробити нічого не можуть. Реакції жодної. Така сама ситуація і щодо Організації Об’єднаних Націй", – зазначив він.

"У нас найбільше запитань щодо її діяльності. Наразі ми бачимо, що вона практично прирівнює жертву та нападника. Яскравий приклад - це українське зерно. Замість того, щоб змусити Росію розблокувати українські порти та забезпечити безпечне проходження суден, ООН почала перемовини та змусила підписати угоду. Тобто мені здається, що вони більше тиснуть на нас, аніж на агресора. І я часто публічно у розмовах з представниками інституції говорю про це", - сказав він.

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Лубінець зазначив, що інформація про створення додаткової місії ООН для допомоги українцям викликає у нього скептичну посмішку, оскільки цей механізм не діє на Росію.

"У нас вже є чотири місії. Постійна місія ООН в Україні, моніторингова місія щодо збору доказів воєнних злочинів на території України, створена на підставі рішення Генасамблеї у квітні. Третя - розслідування подій в Оленівці. Четверта - щодо ситуації на ЗАЕС. Скільки ще треба створити, щоб зрозуміти що цей механізм не діє на РФ? ООН просто не допускають на тимчасово окуповану територію", - наголосив уповноважений ВР.