ЗСУ мають сили і засоби, аби не дати Росії збільшувати кількість військ на півдні, - ОК "Південь"

Збройні сили України мають всі необхідні засоби і сили, щоб російська федерація не мала можливості збільшувати кількість російських військ на південному напрямку.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк, відповідаючи на питання щодо балансу сил та наміру РФ збільшити чисельність своїх військ на півдні України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми і надалі будемо працювати за тією самою формулою, що й працюємо зараз: як тільки вони будуть намагатися, щоб їх там (на півдні - ред.) стало більше, ми застосуємо всі засоби і сили для того, щоб їх стало менше. Я вірю в нашу перемогу, в наші сили і вірю, що ми це зможемо", - запевнила речниця.

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