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В Україні починається нова хвиля COVID-19, - головний санлікар Кузін

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В Україні починається нова хвиля COVID-19, - головний санлікар Кузін
В Україні поступово зростає захворюваність на COVID-19 та кількість госпіталізацій через це. Наразі зафіксовано 11,5 тис. хворих на коронавірусну хворобу, в лікарнях перебувають понад 3 тис. пацієнтів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо початок зростання захворюваності, і це початок осінньої хвилі, яка є базовою. Ми поступово реєструємо все більші відносні показники за кількістю хворих. Наприклад, за минулий тиждень це було 9,1 тис., зараз це 11,5 тис., у яких був діагностований COVID-19 і які захворіли. Це очікувано, вже третій рік поспіль у вересні відбувається підвищення рівня захворюваності на COVID-19, і спадати він почне в березні - квітні, а може, і на початку травня",- сказав Кузін.

Водночас головний державний санлікар наголосив, що зараз ключовим є показник госпіталізацій через коронавірусну хворобу, який також зростає.

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"Для нас ключовим є показник госпіталізацій. Якщо раніше ми фіксували в середньому менше ніж 1 тис. госпіталізацій за тиждень, то за останні декілька тижнів ця цифра зростає. За позаминулий тиждень це 2,6 тис., зараз близько 3,1 тис. пацієнтів впродовж тижня госпіталізуються з діагнозом COVID-19", - сказав Кузін.

За його словами, також щотижня на 10-15% зростає і кількість тестувань на COVID-19.

За даними МОЗ, за минулий тиждень було проведено 56,5 тис. тестувань, зараз це 62 тис. тестів. У переважній більшості використовуються швидкі тести на рівні первинної ланки медичної допомоги.

Загалом в Україні, розповів Кузін, в наявності ПЛР-систем на проведення 1,3 млн досліджень, така сама кількість є в резерві. Цього має вистачити до першого кварталу 2023 року. Також на рівні первинної медичної допомоги доступні близько 1,7 млн швидких тестів. Їх вистачить до кінця 2022 року.

Кузін зауважив, що Україна отримує тестові системи та швидкі тести на виявлення коронавірусу як гуманітарну допомогу, а також закуповує їх за грантові кошти.

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Топ коментарі

  • Денис Александров cd32b4f9
    починається не нова хвиля COVID-19, а старая хвыля ********* населения Украины
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    не реєструйте і хвилі не буде (у лютому-квітні ніякої хвилі не спостерігалося, може тому що ви виродки просто повтікали і ковід разом з вами щез).. козляри довбані, заї...ли вже своїми розводняками
  • Georg Lotar Georg Lotar
    Мало проблем від війни,так "головний лікар" ще притягнутих за вуха проблем добавляє!!! Черговий розвод на фоні заборони продажу антибіотиків без рецепту! Виродки від медицини.
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