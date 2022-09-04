Після 1 жовтня узяті на військовий облік жінки не зможуть вільно виїздити за кордон, - юрист Міноборони Смілка

З 1 жовтня жінки, які мають відповідні професії, повинні стати на військовий облік. У списку - 14 спеціальностей. Проте до кінця року за невиконання наказу штрафи не передбачені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет Суспільне.Дніпро.

"Виданий минулого року наказ Міноборони №313 значно розширив список професій, з якими жінки мають ставати на військовий облік. Проте до нього внесли зміни, і нині у ньому лишилося 14 спеціальностей. Втім, взяття на військовий облік - це не мобілізація", - каже юрист Міністерства оборони України Володимир Смілка.

Також юрист зазначив, що на військовозобов’язаних жінок розповсюджуються такі ж самі обмеження, що і на чоловіків. Це обумовлено гендерною рівністю. Зокрема, вони не можуть виїздити за кордон під час воєнного стану.

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"Оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО, ми ідемо до них не тільки у зброї, але і в обліку військовому. Цей облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків. Вони збирають необхідні документи і звертаються до керівника свого підприємства, направляються у територіальні центри комплектування", - сказав він.

Зокрема, жінкам для військового обліку потрібні такі ж документи, що й чоловікам: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтва про шлюб та народження дітей, диплом і довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності. Штрафувати за невиконання наказу до кінця року жінок не будуть.

"Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, здобула якийсь фах. За цим фахом, якщо він передбачений в наказі, вона зобов’язана з’явитися в територіальний центр комплектування для взяття на облік. Якщо жінка працює за таким фахом, але не має відповідної освіти, вона також може направлятися роботодавцем на військовий облік", - каже Смілка.

Наразі у Міноборони вивчають, чи треба робити окремий облік для жінок та як організувати медкомісію. Тож варто очікувати законодавчі зміни.

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Нагадаємо, 17 грудня 2021 року набув чинності ухвалений у жовтні наказ Міноборони із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік. Після хвилі критики керівництво скоротило перелік професій, за якими жінок беруть на військовий облік як військовозобов'язаних, а також пообіцяло не штрафувати тих, хто не встигне стати на облік вчасно.