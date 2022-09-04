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У Польщі працює понад мільйон українців, - Моравецький

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У Польщі працює понад мільйон українців, - Моравецький
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що зараз у Польщі працює понад 1 мільйон українців.

Про це він сказав під час зустрічі з мешканцями Тухольського повіту в селі Жально в суботу, 3 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Моравецького питали, зокрема, про державну допомогу біженцям.

"Для тих із вас, хто думав би, що польська держава їх утримує, я вже сьогодні відповім, що так не є, бо вони платять податки, платять внески до Закладу соціального страхування. Понад 1 мільйон осіб – частина з тих, які вже раніше працювали, і значна частина тих, що приїхали, також почала працювати", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

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Він зазначив, що вільний світ надалі допомагає Україні постачанням зброї та гуманітарними діями і висловив сподівання, що внаслідок санкцій Росія щомісяця зазнаватиме збитків, і це вплине на Владіміра Путіна.

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Це дуже велика і далекоглядна політика Боневтіка переселення українців, а точніше звільнення українських земель від українців. Під браві лозунки, що всіх повертаємо, заморожуємо ракетні програми, щоб не було чим збивати ворожі, хоча знаємо, що ворог веде активну підготовку і стягує свої війська до наших кордонів. Знімаємо всі гроші з різних бюджетних рахунків, держаіного, областних, міських і навіть окремих громад і все закатуємо в асфальт, всіх запевняємо, що все під контролем і коли ворог одночасно б'є по всіх містах ракетами, робимо еруглі оченята і тепло в штанах і кричимо, що не думали, що так буде, думали, що скрізь люди, а народ зривається з общитих місць і пре в Європу. Ну а ти спокійніше, одягнувши військову сорочку, відпускаєш борідку і кожного вечора гундосиш, що ми воюємо, що винні попередники і всією "зеленобичою" командою мародериш військову допомогу і гуманітарку, яка йде від усього світу.
  • Олег Кущ 3c573107
    Поляки молодцы - сирийцев не взяли. Нам учиться и запоминать.
  • Timur Sadikov
    Так хто нам дохтор,чи сидіти та терпіти це така національна забавка?потім складати сумні пісні й нити які ми бідні.Всю цю наволоч можна прибрати за одну ніч,було б бажання.
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