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Заява Шольца про членство України в ЄС – важливий політичний маніфест у рамках політики "зміни епох", - Шмигаль

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Заява Шольца про членство України в ЄС – важливий політичний маніфест у рамках політики "зміни епох", - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль високо оцінив заяву Федерального канцлера Олафа Шольца про те, що Україна має стати членом ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Денис Шмигаль зазначив у телеграмі 4 вересня

"Нещодавня заява Федерального канцлера Олафа Шольца про те, що Україна має стати членом ЄС, – важливий політичний маніфест у рамках політики "цайтенвенде", або "зміни епох", – написав він.

Він додав, що "Україна тепер не посередині між ЄС та Росією, а невід'ємна частина Європи та європейських інституцій".

"Разом ми збудуємо нову розвинену європейську Україну як частину нової сильної Європи", – резюмував прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова запропонувати Німеччині імпорт своєї електроенергії, - Шмигаль

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