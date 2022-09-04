Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання, - генерал армії США у відставці Ходжес

Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес прокоментував заяву глави МЗС Росії Сергєя Лаврова про русофобію в Молдові та можливі загрози безпеці російських військових у Придністров’ї.

"Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання. Кремль справді не може зупинити це на цій стадії", - вважає Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Чи справді жителі Придністров'я хочуть бути прикуті до трупа, яким сьогодні є Російська Федерація? Чи мають надію на світле майбутнє?", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Молдова відбудували ділянку залізниці в обхід Придністров’я