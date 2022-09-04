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Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання, - генерал армії США у відставці Ходжес

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Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання, - генерал армії США у відставці Ходжес
Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес прокоментував заяву глави МЗС Росії Сергєя Лаврова про русофобію в Молдові та можливі загрози безпеці російських військових у Придністров’ї.

"Можливо, настав час Україні та Молдові вирішити придністровське питання. Кремль справді не може зупинити це на цій стадії", - вважає Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Чи справді жителі Придністров'я хочуть бути прикуті до трупа, яким сьогодні є Російська Федерація? Чи мають надію на світле майбутнє?", - додав він.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Все тут зависит от Кишинева. Попросят вежливо - хватит нескольких пакетов Украинских Химер, шоб эта метастаза русской чумы осталась только в воспоминаниях.
  • Олександр Голубенко
    Настав!
  • Перехватчик
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