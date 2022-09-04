Молдовські прикордонники виявили партію одягу та речей із символами Z і V, яку хотіли ввезти в країну

У Молдові на КПП Леушени, що на кордоні з Румунією, митники виявили у мікроавтобусі, який їхав із Росії до Молдови, екіпірування та прапори із символами Z та V, забороненими в Молдові.