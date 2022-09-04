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За свою каденцію підписала три підозри у різних справах Медведчуку, - Венедіктова

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За свою каденцію підписала три підозри у різних справах Медведчуку, - Венедіктова
Ексгенеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що її внесок у вшанування пам’яті Василя Стуса - три підписані підозри Віктору Медведчуку по трьом різним кримінальним справам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ексгенеральний прокурор Ірина Венедиктова написала у фейсбуці.

Вона зазначила: "В березні 2020 стала Генеральним прокурором. В квітні 2020 розпочала справу, в який фігурували потужні в 20-му нардепи.

В травні 2021 підписала підозри, в тому числі Медведчуку. Статті були тоді (за 10 місяців до повномасштабного вторгнення) - держзрада і порушення законів та звичаїв війни.

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В червні 2022 відправила цю справу в суд.

У жовтні 2021 підписала Медведчуку підозру також у "вугільній справі" - за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Третю ж підозру двічі викритому на держзраді нардепові підписала в липні 2022 року в іншій справі - за організацію схеми незаконних польотів між рф і окупованим Кримом. У 2015 нардеп неодноразово "плутав сліди" - до рф літав літаком, а звідти до Криму - гелікоптером. На окупований півострів ці борти прибували поза українськими державними пунктами пропуску.

А як вшановуєте пам’ять Василя Стуса Ви?"

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Ну и? Подписала, а дальше что? Он перестал быть совладельцем Г+Г и других предприятий совместно с Беней? Все его имущество конфисковано в пользу государства и он уже осужден? Или его держат в нафталине как тяжелое оружие против оппонентов Боневтика?
  • kapper
    а как.там Трухин из леса вернулся за пидозрой?
  • Maxim Ak-Murza
    Шо там с "делом Байдена"?
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