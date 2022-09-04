За свою каденцію підписала три підозри у різних справах Медведчуку, - Венедіктова
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ексгенеральний прокурор Ірина Венедиктова написала у фейсбуці.
Вона зазначила: "В березні 2020 стала Генеральним прокурором. В квітні 2020 розпочала справу, в який фігурували потужні в 20-му нардепи.
В травні 2021 підписала підозри, в тому числі Медведчуку. Статті були тоді (за 10 місяців до повномасштабного вторгнення) - держзрада і порушення законів та звичаїв війни.
В червні 2022 відправила цю справу в суд.
У жовтні 2021 підписала Медведчуку підозру також у "вугільній справі" - за державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.
Третю ж підозру двічі викритому на держзраді нардепові підписала в липні 2022 року в іншій справі - за організацію схеми незаконних польотів між рф і окупованим Кримом. У 2015 нардеп неодноразово "плутав сліди" - до рф літав літаком, а звідти до Криму - гелікоптером. На окупований півострів ці борти прибували поза українськими державними пунктами пропуску.
А як вшановуєте пам’ять Василя Стуса Ви?"