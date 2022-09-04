Шмигаль після перемовин з Шольцом: Німеччина може розширити поставки зброї в Україну

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів у неділю в Берліні переговори з німецькою стороною щодо розширення поставок зброї, яка вже постачається, а також тієї, яку Україна хотіла би отримати.

Про це він сказав журналістам після переговорів у Берліні в неділю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Так, було домовлено, що Німеччина може розширити поставки зброї, яка уже постачається Україні, користування якою навчені українські Збройні сили, сказав Шмигаль. Це було обговорено з канцлером Олафом Шольцом, додав він.

Що стосується нових видів зброї, "звичайно, ми почали цю дискусію і продовжуємо її, і це можливо за умов спільної дискусії з іншими партнерами, як сказав канцлер", поінформував український політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль запропонував Шольцу направити на Запорізьку АЕС спеціальну місію ЄС і ООН

Тобто, зазначив Шмигаль, ця робота триває, українська сторона розуміє, що їй потрібно.

Окрім того, додав Прем’єр, під час візиту було домовлено "про інші елементи, які наразі не можна розкрити".

Загалом глава українського уряду назвав "гарними та глибокими" домовленості, досягнуті по військовому напрямку. Він нагадав, що ціла низка німецьких озброєнь нині успішно використовується на полях боїв.