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Під Маріуполем російські окупанти змінюють номери автівок на українські: бояться сил опору, - Андрющенко

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Під Маріуполем російські окупанти змінюють номери автівок на українські: бояться сил опору, - Андрющенко
Під Маріуполем окупанти зі страху перед українськими силами опору змінюють номери автівок на українські та змивають із них свою "свастику".

Про це повідомляє у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріупольскій спротив пише, що окупанти масово змінюють номери на українські та змивають свастики зі своїх невійськових автівок. Принаймні ті, що мешкають за містом. Русня боїться. І це вірно. Є чого. Відплата вже поруч", - написав Андрющенко.

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Він зазначив, що це відбувається довкола міста, "від Ялти до Бабах-Тарми".

Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
    .
  • Огусто
    "В степи, покрытой пылью бренной,
    Сидел и плакал человек.
    А мимо шёл Творец Вселенной,
    Остановившись, он изрек:
    «Я друг униженных и бедных,
    Я всех убогих берегу,
    Я знаю много слов заветных,
    Я есть твой Бог.
    Я всё могу.
    Меня печалит вид твой грустный,
    Какой нуждою ты тесним?»
    И человек сказал: «Я - русский»,
    И Бог заплакал вместе с ним."
  • аспм мпри
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