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У Львові затримали харків’янина, який кинув дві гранати в екіпаж патрульних, - Нацполіція. ФОТО

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Житель Харкова кинув дві гранати в екіпаж патрульних поліцейських, його затримано

Як інформує Цензор.НЕТ, про цеповідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, близько 14:00 у неділю до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Білогірській у Львові невідомий чоловік чіпляється до перехожих та загрожує їм гранатою. Коли екіпаж патрульної поліції прибув на місце, то виявив чоловіка, який поводився неадекватно і погрожував застосувати зброю.

"На зауваження поліцейських він не реагував, а натомість кинув одну гранату у бік поліцейських, а потім – у салон патрульного автомобіля, після чого сховався в будинку", - йдеться у повідомленні.

У результаті вибухів ніхто не постраждав.

Відкрито кримінальне провадження за посягання на життя співробітника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

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У Львові затримали харків’янина, який кинув дві гранати в екіпаж патрульних, - Нацполіція 01

Топ коментарі

  • Сергій Тим ( 25%)
    Що за гуманність під час війни?! Застрелити накуй покидька за спротив і все, тоді й інші може подумають чи слід так вчиняти
  • Bob Fayn
    я і говорив ,що любітєлі рускага міра на захід подались..чтокають і какають
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Так он там в наших кидать будет. Ватник это диагноз. К нему в дом придет рашист убьет сына, изнасилует жену и дочь, а он все-равно будет ненавидеть Украину и ВСУ. Это понять нужно рашизм ээто психическое заболевание
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