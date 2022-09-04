Німеччина розуміє, що сьогодні відбувається гібридна війна Росії на території ЄС, - Шмигаль

Кожен німецький політик розуміє, що в Україні відбувається війна, і відчуває на собі гібридну енергетичну війну Росії.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Хочу наголосити, що кожен німецький політик розуміє, що сьогодні відбувається війна в Україні і гібридна війна на території Європейського Союзу. Власне, гібридна війна в галузі енергоресурсів, газу, нафти, електроенергії, міграційній кризі, дезінформація, кібератаки - всі ці речі сьогодні Німеччина на собі відчуває. І кожен політик розуміє, що це гібридна війна, енергетична війна. Тому Німеччина абсолютно готова за словами кожного з політиків, з якими ми зустрічалися, проходити через цей опалювальний сезон, через труднощі цього опалювального сезону", - сказав Шмигаль.

За його словами, канцлер комунікує з суспільством, суспільство також у більшості своїй розуміє, що "цей опалювальний сезон треба пройти як опалювальний сезон енергетичної війни з Росією".

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"Тому я переконаний, що Німеччина його пройде, подолає, вийде сильнішою, а Росія, я переконаний, понесе відповідні втрати після цього опалювального сезону", - наголосив Прем’єр-міністр.

Він також розповів, що з німецькими колегами обмінялися враженнями щодо підготовки Німеччини та України до опалювального сезону.

"І, скажемо так, - ми на рівних готові до того, щоб складно, але пройти цей опалювальний сезон при всіх ризиках і загрозах, які покладає і на нас, і на Європу, і на Німеччину Російська Федерація", - підкреслив Шмигаль.