Складно, але ми пройдемо цей опалювальний сезон, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна має близько 13 млрд кубометрів газу в сховищах та понад 2 млн тонн вугілля, що дає надію на складне, але стабільне проходження опалювального сезону.

Про це він сказав на брифінгу в Берліні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Фактично ми на сьогодні маємо вже близько 13 млрд кубів газу в наших сховищах, це більше, ніж було в будь-який інший сезон. Ми маємо сьогодні більше 2 млн тонн вугілля накопиченого. Це дає нам сподівання на складне, але стабільне проходження цього опалювального сезону", - сказав Шмигаль.

Складним сезон буде через військові ризики, уточнив прем'єр. "Це очевидно, ми всі це розуміємо, ми до цього готуємося", і не лише запасаючи газ та вугілля, сказав він.

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За словами Шмигаля, "ті запаси газу, які в нас є, наш видобуток плюс LNG-термінали в Європі, плюс домовленості з північними країнами, плюс домовленості з іншими нашими партнерами дають нам сьогодні впевненість в тому, що складно, але ми пройдемо цей опалювальний сезон".