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Лісу біля окупованого Ізюма більше немає - він згорів, - ДСНС

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Лісу біля окупованого Ізюма більше немає - він згорів, - ДСНС
Супутникові знімки свідчать про те, що пожежею знищено ліс поблизу тимчасово окупованого міста Ізюм Харківської області.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів заступник голови ДСНС Харківської області Анатолій Торяник, передає Цензор.НЕТ.

"Ізюмський ліс знаходиться в зоні окупації. Він також дуже сильно горів. Ми розуміємо, що у нас немає можливості туди поїхати, подивитися, перевірити. Але ми розуміємо з інформації з супутників, що ізюмського лісу немає, він згорів", – сказав Торяник.

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Рятувальник також зазначив, що так звана "тимчасова адміністрація" не намагалася врятувати ліс.

Місто Ізюм Харківської області було окуповане росіянами ще навесні. Окупанти намагалися оточити українські війська на Донбасі, але були зупинені на шляху з Ізюму до Барвінкового.

Топ коментарі

  • Сергей Бромук
    А как же миллиард деревьев посаженных преЗедентом?Насажал?Асфальт наложил?Верховный главнокомандующий...
  • Yevgeny Mironov
    І що, немає де повісити москаля???
  • Чайка Київ
    Держава окупант планує масові вирубки українських лісів.

    Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Шойгу "Про можливість вирубки на землях оборони", який адресований особисто Путіну, який опублікувало Головне управління розвідки МО України, передає Цензор.НЕТ.

    Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських "лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень". Плануються вирубки "будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини".
    Джерело: https://censor.net/ua/n3325303

    Кацапська сарана, погань, падаль. Нищить все живе.
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