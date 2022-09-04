ЗСУ звільнили три населених пункти, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення Зеленського опубліковане у його фейсбуці.

"Вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, всіх наших людей.

Збройні Сили України, наша розвідка, спеціальні служби роблять необхідні для цього кроки. Ці кроки можна почути. І всі бачать: окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для них.

І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині – звільнено населений пункт.

54-та бригада на напрямку Лисичанськ – Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти.

Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави.

Дякую усім вам, хлопці!"