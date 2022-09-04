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ЗСУ звільнили три населених пункти, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення Зеленського опубліковане у його фейсбуці. 

"Вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, всіх наших людей.

Збройні Сили України, наша розвідка, спеціальні служби роблять необхідні для цього кроки. Ці кроки можна почути. І всі бачать: окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для них.

І хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині – звільнено населений пункт.

54-та бригада на напрямку Лисичанськ – Сіверськ також зробила хороші кроки, просунулася вперед, зайняла певні висоти.

Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон – завдяки його героїчним діям звільнено два населені пункти на півдні нашої держави.

Дякую усім вам, хлопці!"

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    А шо молчишь про десятки населенных пунктов, освобожденных героическим батальоном "квартал 95", возглавляемым героями-орденоносцами Кошевым и Пикаловым? Не скромничай, расскажи про их геройства.
  • Перехватчик
  • 5 копійок
    Як гарні новини від ЗСУ, так він попереду всіх на бойовому коні. Квартальний піарщик.
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