Президент України Володимир Зеленський знову закликав до введення у восьмий санкційний пакет ЄС "загальноєвропейських візових рішень щодо громадян Росії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні у неділю ввечері.

"Говорив сьогодні із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Це була, як завжди, дуже змістовна, дуже корисна розмова про всі аспекти наших відносин… Зокрема, вважаю, що у восьмому санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо громадян Росії – такі, щоб ніхто з причетних до цієї війни не міг користуватися європейською гостинністю", - відзначив він

"Якщо громадяни Росії підтримують терор проти України, проти всієї Європи, якщо вони мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то вони не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг та веселощів. Це важлива моральна річ. Європа – це територія цінностей, а не "Діснейленд" для прихильників терору. І візові обмеження точно це продемонструють", – вважає президент.

"Візова всеїдність щодо громадян держави-агресора, фінансові зв'язки з Росією, енергозалежність від Росії – це речі, які в Москві використовують проти Європи. І я вдячний тим європейським лідерам, які усвідомлюють рівень загрози", - наголосив він.

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