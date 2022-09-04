Шольц попросив Шмигаля не забувати про внутрішні реформи: Важливо для залучення інвестицій

Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц обговорив із Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем 4 вересня низку питань, серед яких внутрішні реформи в Україні.

Про це повідомив речник уряду Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Під час майже годинної розмови федеральний канцлер і український Прем'єр-міністр обмінялися думками щодо військової, гуманітарної та економічної ситуації в Україні… З огляду на надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, ухвалене Європейською Радою в червні, федеральний канцлер підбадьорив українського Прем’єр-міністра в його реформаторському курсі та підкреслив, що реформи у сферах верховенства права та судової системи є не менш важливими з метою залучення інвестицій для реконструкції", - заявив Гебештрайт.

Незважаючи на війну, що триває, зараз необхідно планувати реконструкцію і бути готовим до виконання цього завдання у довгостроковій перспективі, зазначив глава німецького уряду. Канцлер поінформував Прем’єр-міністра України, що Німеччина, як головуюча у G7, разом із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн зберуть експертну конференцію в Берліні 25 жовтня, "щоб знайти необхідний напрямок і архітектуру для реконструкції".

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Канцлер висловив повагу до мужності, відваги та наполегливості, які проявили Україна та її громадяни, захищаючись від загарбницької війни Росії, яка триває вже понад пів року.

Шольц підкреслив, що Німеччина не припиняє підтримувати Україну як у військовому, так і в політичному, фінансовому та гуманітарному планах.