Протягом 4 вересня росіяни обстріляли 4 громади Сумщини, обійшлося без жертв, - ОВА

У неділю, 4 вересня, російські окупанти через держкордон обстріляли 4 північні громади Сумської області, без постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВ Дмитро Живицький.

Він зазначив: "Сьогодні ворог обстрілював північні громади області. Зафіксовано майже 40 прильотів.

Зноб-Новгородська громада: ближче до 10 ранку було 15 прильотів (ймовірно 120 мм міномет). Пошкоджено лінію електропередач.

Шалигинська громада: після 14.00 було 10 прильотів з міномету, продовжився обстріл ближче до 19 вечора, 14 вибухів.

Середино-Будська громада: з 16.00 зафіксовано 4 прильоти (імовірно з міномету 120 мм).

Есманська громада: з 16:50 був мінометний обстріл, 6 прильотів. На щастя, в усіх випадках без жертв".

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