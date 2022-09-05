У Кремлі прокоментували намір Кадирова піти у відставку з посади керівника Чечні
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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль бачив повідомлення глави Чечні Рамзана Кадирова про можливу відставку, але це "поки ніяк не матеріалізувалося".
Як передає Цензор.НЕТ, Пєскова цитують російські ЗМІ.
"Справді, ми бачили ці повідомлення, але, скажімо так, поки, якщо я правильно розумію, ці повідомлення ніяк не матеріалізувалися", – сказав речник президента РФ.
Він також додав: "Поки що ми виходимо з того, що він продовжує керівництво Чеченською Республікою".
Нагадаємо: 3 вересня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вже "засидівся" на посаді голови Чечні та заслужив на "безстрокову відпустку і довгу відпустку".