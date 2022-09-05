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У Кремлі прокоментували намір Кадирова піти у відставку з посади керівника Чечні

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У Кремлі прокоментували намір Кадирова піти у відставку з посади керівника Чечні
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль бачив повідомлення глави Чечні Рамзана Кадирова про можливу відставку, але це "поки ніяк не матеріалізувалося".

Як передає Цензор.НЕТ, Пєскова цитують російські ЗМІ.

"Справді, ми бачили ці повідомлення, але, скажімо так, поки, якщо я правильно розумію, ці повідомлення ніяк не матеріалізувалися", – сказав речник президента РФ.

Він також додав: "Поки що ми виходимо з того, що він продовжує керівництво Чеченською Республікою".

Нагадаємо: 3 вересня глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що вже "засидівся" на посаді голови Чечні та заслужив на "безстрокову відпустку і довгу відпустку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Помітив, що засидівся": Кадиров захотів у "безстрокову відпустку". РосЗМІ пишуть, що для нього готують нову посаду в Росгвардії

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    В скотомогильник.
  • mb cat
    Хитрый чеченский крыс унюхал близкий крах свинорашки и хочет быстренько сбежать с этого тонущего корыта под благовидным предлогом яустал-ямухожук. Ну-ну...
  • Maxim Ak-Murza
    Эээ, рамзанка-3,14дор! Не думай, шо тебе удастся уйти от ржавого штык-ножа в очко.Ты давно труп. И весь твой род тоже, все, кто дорос до колеса тележного.
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