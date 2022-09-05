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Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до трагедії у Чернігові, - Зеленський

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Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до трагедії у Чернігові, - Зеленський
Двох осіб, причетних до вибухів на виставці зброї в Чернігові, затримали правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  заявив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні отримав доповідь про те, що за підозрою в скоєнні кримінального правопорушення були затримані дві людини, які безпосередньо причетні до трагічного інциденту в Чернігові", - заявив Зеленський.

Президент деталізував, що один із затриманих віддав наказ відвезти бойову зброю на публічний міський захід, а другий - дозволив дитині взяти зброю в руки. Кримінальне провадження відкрили в ГБР.

"Ще раз попереджаю всіх представників влади та правоохоронних органів на місцях - стежте, щоб на публічних заходах не було бойової зброї та інших небезпечних речей. Життя людей-це спільна відповідальність усіх, хто має гарантувати безпеку", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виставці у Чернігові спрацювала бойова зброя, постраждали двоє дітей, 2-річний хлопчик у тяжкому стані, - ОВА

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Топ коментарі

  • Timur Sadikov
    Ти теж відповідатимеш,чмо гнусаве
  • Voc Vox
    а кого задержали за разминирование границы с Крымом за погибших 50-80тыс. в Мариуполе?какой выродок шашлыки обещал а сам их на бойню отправил?
  • Voc Vox
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