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Окупанти на півдні влаштували бунт та відмовилися воювати, - ОК "Південь"

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Окупанти на півдні влаштували бунт та відмовилися воювати, - ОК "Південь"
Солдати 127-го полку 1-го армійського корпусу армії РФ, що перебуває на півдні України, влаштували бунт. Вони невдоволені якістю забезпечення: на передовій окупанти лишилися навіть без води.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1 армійського корпусу окупаційних військ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" розповіли, що однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води.

Проти бунтівників спецслужбами окупаційних військ вжито заходів, їх вивезено з позицій.

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Топ коментарі

  • Анатолий Та Ольга Панасюк
    Бунт це коли в повному складі здалися в полон, а не просте скиглення рабів, яким не дали їсти.
  • Яр Холодний
    А кацапський "бунт" тим і відрізняється від звичайного, що це - "бунт на колінах" Про це писав хтось з "класиків російської літератури" Здається, Салтиков-Щедрін
  • Olexa Pluzh
    руснявьій/косоокий воєн повинен здохнути, яке в нього може бути невдоволення...
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