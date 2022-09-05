Росія може припинити існування в теперішньому вигляді, - генерал армії США Ходжес
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Військові цілі США мають включати "деімперіалізацію" Росії. Штати мають бути готові, що вона припинить існування в нинішньому вигляді.
Такої думки дотримується генерал армії США Бен Ходжес. Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що військові цілі США у цьому конфлікті мають включати "деімперіалізацію" Росії. Мені здається, що ми бачимо початок кінця російської федерації у її нинішньому вигляді. Ми маємо бути готові до цього. Ми не були готові до кінця СРСР", - написав екскомандувач військами США у Європі.
Таким чином він прокоментував слова колишнього посла США в НАТО Курта Волкера про те, що "імперіалістичні війни" РФ проти її сусідів почалися не в Україні, а в Грузії, і "ми не можемо забувати, що Росія все ще перебуває в Грузії".