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Росія може припинити існування в теперішньому вигляді, - генерал армії США Ходжес

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Росія може припинити існування в теперішньому вигляді, - генерал армії США Ходжес
Військові цілі США мають включати "деімперіалізацію" Росії. Штати мають бути готові, що вона припинить існування в нинішньому вигляді.

Такої думки дотримується генерал армії США Бен Ходжес. Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що військові цілі США у цьому конфлікті мають включати "деімперіалізацію" Росії. Мені здається, що ми бачимо початок кінця російської федерації у її нинішньому вигляді. Ми маємо бути готові до цього. Ми не були готові до кінця СРСР", - написав екскомандувач військами США у Європі.

Таким чином він прокоментував слова колишнього посла США в НАТО Курта Волкера про те, що "імперіалістичні війни" РФ проти її сусідів почалися не в Україні, а в Грузії, і "ми не можемо забувати, що Росія все ще перебуває в Грузії".

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    весь світ думав, що россіяни - жертви радянського поневолення, разом з іншими народами! а виявилося, що россіяни - джерело та причина гвалтування всіх поневоленних народів
  • arye z.
    Є вираз - "До кожної людини треба ставитися з повагою, поки вона не доведе протилежне".
    З державами те саме.
    На початку 90-х росію прийняли в сім'ю вільних народів як колишнього невільника, що звільнився від свого рабства. Через 30 років усім стало зрозуміло, що це була фатальна помилка - не було ніякого невільника, якого силоміць тримали в неволі, а були раби, які добровільно та усвідомлено прийняли своє рабство. І як давно відомо, найбільша мрія раба - це не свобода, а наявність своїх рабів.
    Тому зараз ставлення до Росії буде зовсім інше - жодних "ніжок буша", жодної допомоги. Розчавити отруйну гадину - це єдина їй "допомога"
  • Анатолий Та Ольга Панасюк
    30 років назад потрібно було вирішити таке питання і не підгодовувати "ніжками Буша".
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