В Запорізькій області росіяни викрали майже 500 людей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Запорізькій області було викрадено майже 500 людей. Із них понад 200 окупанти досі утримують у застінках.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава Запорізької ОВА ОЛександр Старух, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Посадовець розповів, що росіяни намагаються терористичними методами придушувати будь-які вияви волі.

"Людей викрадають, майже 500 людей у нас вже фактів підтверджених, більше 200 людей, на жаль, перебувають до сих пір у застінках. І це в усіх наших громадах, безпосередньо на окупованих територіях така ситуація", - сказав Старух.

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За його словами, так само загарбники пробують примусити колаборувати вчителів, щоб ті розпочали навчання дітей.

"На окупованих територіях є школи які не працюють, 40 шкіл майже з 400, не працюють взагалі, немає із ними зв’язку. Люди, які виїхали на підконтрольну Україні територію, навчають дітей в онлайн форматі", - додав глава ОВА.