Великий адронний колайдер може зупинитися через енергетичну кризу

Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) розробляє плани зупинення своїх прискорювачів частинок, зокрема Великого адронного колайдера на тлі енергетичної кризи.

Про це заявив голова комісії ЦЕРН з управління енергією Серж Клоде, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, організація обговорює з постачальником електроенергії - французькою компанією EDF - сценарій, коли оператор за день попередить про необхідність зниження споживання електроенергії.

"Це дозволить не відключати Великий адронний колайдер, а натомість припинити роботу інших прискорювачів частинок та знизити енергоспоживання на 25 відсотків", - повідомив Клоде.

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Він підкреслив, що організації потрібно уникнути раптового відключення електрики, яка здатна вивести з ладу обладнання вартістю 4,4 мільярда доларів.

Нагадаємо: великий адронний колайдер довжиною понад 26 км розташований на кордоні Франції та Швейцарії. Він використовується для вивчення протонів та інших елементарних частинок.