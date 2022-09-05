Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході, - ISW

Збройні сили України закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області та просуваються на кількох напрямках в західній частині Херсонщини.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни, інформує Цензор.НЕТ.

"Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході", - йдеться в його доповіді.

На думку експертів ISW, швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем. Адже ЗСУ намагатимуться позбавити росіян необхідних поставок, порушити командування та контроль окупантів і послабити моральний дух ворога.

"Росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій і, звичайно, здійснюватимуть, ймовірно, запеклі артилерійські та повітряні атаки на звільнені населені пункти та наступаючі українські війська", - наголосили в Інституті вивчення війни.

Аналітики додали, що українські сили досягли значного прогресу, щоб почати викликати більш реалістичні коментарі з боку російських блогерів, які до сьогоднішнього дня дуже прислухалися до оптимістичної риторики Кремля.

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Ключові висновки аналітиків інституту:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська звільнили два населених пункти на півдні України та один населений пункт у Донецькій області. ISW незалежно підтвердив факт звільнення населеного пункту в Донецькій області та одного у Херсонській області.

На відео з геолокацією видно, як російські війська стріляють із РСЗВ з позицій на Запорізькій АЕС.

Українські сили продовжували завдавати ударів по російських наземних лініях зв’язку, складах боєприпасів і ключових позиціях, щоб виснажити російські сили і стримати їх.

Звільнення Україною Високопілля викликало критичні дискусії серед деяких російських блогерів, тоді як Міноборони РФ стверджували, що українські війська продовжують "невдалі спроби" пр осування.

Повідомляється, що особовий склад 127-го полку так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") 1-го армійського корпусу відмовився воювати через відсутність постачання.

Українські війська повернули собі територію на лівому березі річки Сіверський Донець у Донецькій області.

Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Бахмута і на захід від Донецька.

Повідомляється, що російські війська переміщують військові засоби в райони, розташовані вздовж основних наземних шляхів сполучення у тилових районах Запорізької області.

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